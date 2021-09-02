Анкара, 2 сентября, 2021, 20:46 — ИА Регнум. 31-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Миралем Пьянич близок к переходу в «Бешикташ». Об этом 2 сентября сообщили турецкие СМИ.

Juventus.com Миралем Пьянич

Ранее сообщалось, что Пьянич отверг контрактное предложение санкт-петербургского «Зенита». В составе «сине-бело-голубых» играет бывший нападающий «Барселоны» Малком.

В летнее трансферное окно Пьянич мог вернуться в состав «Ювентуса», так как в боснийце был заинтересован лично новый главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри.

Миралем Пьянич перешел в «Барселону» 1 сентября 2020 года. «Сине-гранатовые» заплатили туринскому «Ювентусу» 60 миллионов евро за контракт боснийца. Текущее соглашение Пьянича с «Барселоной» рассчитано до конца сезона 2023/24.