Самара, 2 сентября, 2021, 20:37 — ИА Регнум. Связью стандарта 5G все российские города-миллионники будут охвачены к 2024 году, заявил 2 сентября министр цифрового развития страны Максут Шадаев, выступая в Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики (Самара).

Технология 5G

Назвав 5G «критической технологией» с точки зрения национальной безопасности, Шадаев рассказал студентам, что в России решили создавать собственное оборудование, а этом «накладывает ограничения на темпы распространения».

Отметив, что «Ростех» уже продемонстрировал модели оборудования, Шадаев уточнил, что «к 2024 году доступность 5G должна быть обеспечена во всех городах-миллионниках».