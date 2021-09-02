Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2021, 20:36 — ИА Регнум. Джеймс Ганн подтвердил, что он заинтересован в создании третьего фильма франшизы «Отряд самоубийц». Об этом 2 сентября сообщает портал Screen Rant.

Gage Skidmore Джеймс Ганн

Один из поклонников задал режиссёру вопрос в Twitter о том, планирует ли он снимать вторую часть фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В ответ Ганн написал, что «в некотором смысле» продолжением картины в действительности станет сериал «Миротворец» с Джоной Сина в главной роли. При этом он добавил, что готов снять третий фильм франшизы.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1433097052016291840

Напомним, премьера фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» состоялась 5 августа 2021 года. Кинокомикс является перезагрузкой франшизы и не связан сюжетом с фильмом «Отряд самоубийц» Дэвида Эйера.