Москва, 2 сентября, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Московская Студенческая Киберспортивная Лига (МСКЛ) объявила об открытии заявок на участие в первом ежегодном открытом сезоне МСКЛ+. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта города Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Киберспорт

Первые матчи сезона пройдут с 20 октября по 28 ноября 2021 года, организаторы отметили, что участие в них смогут принять студенты всех высших и средних специальных учебных заведений России. Соревнования будут проходить в дисциплинах CS: GO, Dota 2, League of Legends, Valorant, StarCraft II, Clash Royale, Hearthstone и FIFA 21.

Заявки на участие МСКЛ закончит принимать 26 сентября 2021 года, регистрация составов сборных завершится 10 октября. В киберспортивной организации подчеркнули, что МСКЛ+ не является регулярным 12-м сезоном МСКЛ и победители сезона не получат возможность участвовать в зональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги.

Напомним, с февраля по март 20 202 года прошёл 11 сезон Московской Студенческой Киберспортивной, в соревнованиях приняли участие 55 сборных команда вузов и ссузов. Победа в сезоне досталась команде Российского технологического университета МИРЭА.