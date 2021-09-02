Мурманск, 2 сентября, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Мурманский пенсионер, долгие годы проживавший в аварийном доме, смог переехать в новую квартиру только после обращения на «прямую линию» с президентом РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ОНФ.

Gov.karelia.ru Аварийный дом

«Дом № 15 на улице Калинина признали непригодным для жизни и подлежащим сносу уже давно, однако в 2021 году пенсионер вместе с семьей по-прежнему проводил большую часть времени в помещении, не отвечающем установленным санитарно-техническим правилам и нормам. Так, зимой температура воздуха в квартире опускалась ниже нуля градусов, водоснабжения не было. Также возникали проблемы с электроснабжением, что создавало риск пожара. Стены и потолок давно поразила плесень. По соседству с жильцами в здании поселились крысы», — сообщили в ОНФ.

Городские власти предлагали пенсионеру квартиры на окраине, но он отказывался. Теперь, после обращения президенту, мурманчанин переедет в квартиру в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области дополнительно к прежним планам должны расселить 318 аварийных домов.