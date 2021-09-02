Челябинск, 2 сентября, 2021, 20:14 — ИА Регнум. В Челябинске ушли из жизни 13-летняя девочка и 14-летний мальчик. Об этом пишут СМИ.

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По предварительным данным, оба покончили с собой. В конце августа погиб юноша, а 1 сентября — девочка. Как пишет 74.ru, ранее они учились в одной школе.

Оба погибших характеризовались исключительно положительно. Есть ли между трагедиями какая-либо связь, пока неизвестно. Помощник руководителя областного управления СКР Владимир Шишков заявил журналистам, что не располагает сведениями о гибели подростков.