Минск, , 20:12 — REGNUM Обсуждение 28 программ Союзного государства станет темой переговоров 9 сентября президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил 2 сентября журналистам белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

Макей «На предстоящей встрече наверняка главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трёх лет».

По словам главы белорусской дипломатии, эти программы уже подготовлены, и президенты в скором времени ознакомятся с ними. Он предположил, что Путин и Лукашенко на предстоящей встрече определятся с последующими шагами по реализации этих 28 союзных программ.

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