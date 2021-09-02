Минск, 2 сентября, 2021, 20:12 — ИА Регнум. Обсуждение 28 программ Союзного государства станет темой переговоров 9 сентября президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщил 2 сентября журналистам белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Макей «На предстоящей встрече наверняка главным вопросом будет вопрос, связанный с обсуждением 28 союзных программ, работа над которыми длится уже более трёх лет».

По словам главы белорусской дипломатии, эти программы уже подготовлены, и президенты в скором времени ознакомятся с ними. Он предположил, что Путин и Лукашенко на предстоящей встрече определятся с последующими шагами по реализации этих 28 союзных программ.