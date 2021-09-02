Вашингтон, 2 сентября, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Nintendo выложила в сеть информацию об игре Nickelodeon All-Star Brawl. Об этом 2 сентября сообщает портал Kotaku.

Скриншот с YouTube Nickelodeon All-Star Brawl

Онлайн-магазин консоли Switch опубликовал список героев, которые появятся в игре, таким образом, стали известны имена 20 персонажей. В их числе — герои мультфильмов «Котопёс», «Дэнни-призрак», «Эй, Арнольд», «Мой шумный дом», «Ох уж эти детки!», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя», «Легенда о Корре» и других.

Ранее студия Ludosity, разрабатывающая игру, заявила, что Nickelodeon All-Star Brawl будет иметь индивидуальный стиль, при этом разработчики признали, что вдохновлялись игрой Nintendo Super Smash Bros., в которой персонажи различных популярных франшиз сходятся в поединке. Ожидается, что релиз игры состоится в октябре 2021 года.