Ставрополь, 2 сентября, 2021, 20:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае передано в суд уголовное дело в отношении врача, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности пациентке, у которой был диагностирован COVID-19. Терапевт терапевтического отделения Георгиевской районной больницы был временно переведен на должность врача-стажера отделения анестезиологии-реанимации. В результате его действий во время операции пациентка с ковид скончалась, сообщили в пресс-службе Георгиевского городского суда.

Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«Обвиняемый «полностью извлек интубационную трубку аппарата искусственной вентиляции легких, к которому была подключена Ч. из дыхательных путей последней, в результате чего прекратилась вентиляция легких и возможность дыхания последней», — говорится в сообщении судебной инстанции.

Смерть женщины можно было предотвратить, однако врач не предпринял меры для этого, игнорируя указания проводящего операцию врача.

В случае утверждения обвинительного приговора медицинскому работнику грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности.