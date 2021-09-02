Челябинск, 2 сентября, 2021, 19:59 — ИА Регнум. В Челябинской области среднемесячная зарплата достигла отметки в 42 279,4 рублей. Эти данные за январь — июнь приводит Челябинскстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

По сравнению с таким же периодом 2020 года рост составил 7%. При этом в крупных и средних предприятиях он составил 7,2%. Там размер средней зарплаты достиг 45 747,8 рублей.

Реальная заработная плата выросла на 1,7%, добавили в Челябинскстате.