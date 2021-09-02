Лос-Анджелес, США, 2 сентября, 2021, 19:50 — ИА Регнум. Lionsgate Movies выложила в сеть трейлер будущей картины Роланда Эммериха «Падение Луны». Ролик был опубликован 2 сентября на YouTube-канале кинокомпании.

Zastavki.com Луна

Согласно фантастическому сценарию фильма-катастрофы, человечество будет поставлено перед угрозой уничтожения, когда по неким причинам Луна сойдёт с орбиты. Трейлер картины демонстрирует впечатляющие спецэффекты, в «Падении Луны» снимаются Патрик Уилсон, Хэлли Берри, Чарли Пламмер, Майкл Пенья и Джон Брэдли.

Напомним, ранее РОланд Эммерих снял такие фильмы, как «День независимости», «Послезавтра», «Звёздные врата» и другие. Мировая премьера «Падения Луны» состоится 4 февраля 2022 года. Бюджет картины составил $150 млн.