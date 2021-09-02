Тверь, 2 сентября, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Крупный инвестиционный проект в фармацевтической промышленности реализуется в Редкино Тверской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, 2 сентября с работой ООО «ФармКонцепт» ознакомились губернатор Тверской области Игорь Руденя и советник президента РФ Владимир Васильев. Инвестпроект по расширению и модернизации производства антибиотиков на 830 млн рублей реализуется в рамках соглашения, заключенного компанией с правительством региона в феврале 2017 года на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Инвесторы выполняют свои обязательства. Сегодня увидели, как работает современное производство: оно отвечает мировым стандартам выпуска лекарственных препаратов. Важно, что на территории Тверской области есть такая компетенция в промышленности», — отметил глава региона.

В рамках реализации инвестиционного проекта модернизированы цеха по производству антибиотиков и рассыпке стерильных субстанций. Введено в эксплуатацию здание ещё одного цеха, здесь идут пуско-наладочные работы на линии твердых лекарственных форм. Также созданы две современные лаборатории — контрольно-аналитическая и микробиологическая. Запуск цеха в полном объеме запланирован в марте 2022 года. В 2022 году планируется расширить перечень выпускаемой продукции. Также начнется строительство основного цеха синтеза субстанции для изготовления лекарственных средств — в настоящее время её поставляют из-за рубежа. Будет создан складской комплекс площадью 2 тыс. квадратных метров.

Благодаря реализации инвестпроекта создается 140 рабочих мест, в настоящее время на предприятии работает свыше 130 специалистов.

В ходе общения с губернатором сотрудники предприятия интересовались решением актуальных вопросов, в частности, обсуждалась необходимость ремонта дворовых территорий. Как отметил Игорь Руденя, в Тверской области действует программа по благоустройству, в ней участвует и Конаковский район. Для приведения в порядок объектов в Редкино администрации муниципалитета следует сформировать заявку, в 2022 году может быть дан старт работам. Ещё один важный вопрос — развитие профессионального образования и подготовка востребованных в экономике кадров. Многие предприятия привлекают на практику студентов, трудоустраивают в летний период подростков. Игорь Руденя отметил, что рассматривается возможность увеличения компенсаций компаниям, которые привлекают в период каникул молодежь. На встрече обсуждались вопросы строительства бассейна в Редкино, повышения качества питьевой воды, лекарственного обеспечения, поддержки семей с детьми.

ООО «ФармКонцепт» создано в 2015 году, предприятие выпускает разный спектр препаратов, в том числе для лечения туберкулеза, коронавирусной инфекции — это около 12 млн флаконов лекарственных средств и около 50−60 млн таблеток и капсул в год.