Бишкек, 2 сентября, 2021, 19:47 — ИА Регнум. Общественность просит руководство МВД Киргизии и госавтоинспекции обратить внимание на рост числа случаев коррупции среди автоинспекторов. Об этом заявила генеральный секретарь антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова на заседании круглого стола «Кто ответит за смертность на дорогах?».

Борьба с коррупцией по-сталински, агитационный плакат, 1938 год

«В последнее время водители стали чаще жаловаться на сотрудников ГИБДД, которые стоят в неположенных местах и прячутся, а затем выбегают из кустов на дорогу, вместо того, чтобы работать открыто и заниматься профилактикой нарушений ПДД», — пояснила она.

Также глава антикоррупционного совета отметила, что 80% дорожно-транспортных происшествий случаются по вине водителей, более половины которых имеют крайне маленький водительский стаж — от года до трех лет.

«Сейчас можно без проблем купить водительское удостоверение в частных автошколах и государственной регистрационной службы. Это показатель высокого уровня коррупции. Как результат — предпринимаемые меры по предотвращению ДТП оказываются неэффективны, а количество автоаварий непрерывно растет», — констатировала Муканова.