Пекин, 2 сентября, 2021, 19:45 — ИА Регнум. О планах создания Пекинской фондовой биржи заявил 2 сентября председатель КНР Си Цзиньпин на Китайской международной ярмарке торговли услуг 2021 года, сообщает Синьхуа.

Kaigai.ch Шанхайская фондовая биржа

По его словам, китайская экономика развивается, в том числе за счёт поддержки государством инноваций в малом и среднем бизнесе. Для обслуживания инновационных малых и средних предприятий будет создана специальная площадка.

Власти планируют также углубить реформы нового внебиржевого рынка ценных бумаг, отмечает Си Цзиньпин, и создать Пекинскую фондовую биржу.