Бишкек, 2 сентября, 2021, 19:44 — ИА Регнум. В период с января по сентябрь 2021 года на дорогах Киргизии произошло 4 637 аварий, в ходе которых погибли 497 человек. Об этом сообщил начальник главного управления МВД по обеспечению безопасности дорожного движения Азамат Исраилов на заседании тематического круглого стола.

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По его словам, за последние восемь месяцев в республике зарегистрировано 524 тысячи нарушений правил дорожного движения.

«Это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — подчеркнул глава госавтоинспекции.

Исраилов отметил, что в последнее время значительно участились случаи превышения водителями разрешенной скорости движения автотранспорта — их зафиксировано на 63% больше, а также управления машинами в состоянии алкогольного опьянения — на 57% больше.