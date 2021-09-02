2 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 20:36 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский природный газ является «самым грязным в мире», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 2 сентября в социальной сети Facebook.

Поставка газа. Гривна газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ёжики плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. Грязный-то он, конечно, грязный, но как же вас жаба душит из-за того, что этот «грязный» мимо вас скоро пойдёт», — считает Евгений Ч.

Многие пользователи были крайне удивлены услышать подобную характеристику от лидера страны, чьё население пользуется только этим самым якобы грязным российским газом.

«Хорошо, Володимир. Но если это действительно так, то почему вы зубами вцепились в транзит этого самого «грязного» газа?» — обращается Macarena B.

Некоторые комментаторы предлагают Зеленскому всё-таки отказаться от газа из России, иначе получается, что президент государства допускает то, что его народ пользуется чем-то, по его мнению, столь «омерзительным».

"Если газ грязный, то откажись от него вообще! Чего же ты бегаешь по забуграм и требуешь закрыть «Северный поток — 2», компенсаций за газ и продления поставок?! Совсем свихнутый?!» — задаётся вопросом Valentina S.

Часть людей считает, что Зеленского пора отправить за газом в США, раз ему не нравится российский газ.

«И правда, зачем ему самый грязный газ? Пусть он закупает сжиженный у Соединённых Штатов! И будет ему счастье», — указывает Оксана И.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты сами прекрасно пользуются услугами Российской Федерации по предоставлению природного газа. С их стороны жалоб на «грязноту» пока что не поступало, заметили граждане.

Самое смешное, что этот самый грязный газ американцы сами закупают у России в огромном количестве и перепродают. Похоже, Зеленский опять бросил камень в огород своих хозяев. Где теперь пожертвования будет брать? Никто же не подаст такому юродивому!» — пишет Алесей С.

Отдельные комментаторы отмечают, что российские власти должны перестать снабжать украинцев газом, который, по мнению президента Украины, неудовлетворительного качества.

«Думаю, что «грязный российский газ» не должен проходить по территории Украины и, тем более в украинские дома, пачкая газовые плиты свидомых украинцев! Пора России перекрыть вентиль. Это будет во благо украинскому народу», — написал Сергей К.

Нашлись и те, кто убежден, что срок, отведённый Зеленскому в качестве лидера Украины, подходит к концу раньше времени, поэтому его заявления в последнее время выглядят, скорее, как конвульсии.

«А ведь до конца срока осталось немного. Российской Федерации Зеленский уже не нужен. Если только на Запад — горшки подносить либо пробовать там смешить народ. В остальном он использованная фигура, которую никто не станет жалеть», — считает Марина Д.

«Все эти странные заявления от пустоты в голове. Нет у Зеленского в сознании стратегии, нет никакого плана действий, вот он и несёт полную околесицу. Знал бы, как добиться своего, не рассказывал бы подобные бредни», — поделилась своим мнением Лариса И.

Напомним, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский природный газ «самым грязным в мире».