Киев, 2 сентября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Национальный совет по вопросам телерадиовещания Украины оштрафовал оппозиционный телеканал «НАШ» из-за языка вражды в эфире и вновь грозит лишить его лицензии.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

Об этом ведомство сообщило сегодня, 2 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, Нацсовет признал нарушение со стороны телеканала «НАШ», которое проявлялось в «разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти» в ходе выступления на канале бывшей министра юстиции Елены Лукаш.

В результате канал оштрафовали почти на 120 тыс. грн (чуть больше $4 тыс.). Также Нацсовет обратился в суд об аннулировании лицензии канала «за системное нарушение законодательных норм по распространению языка вражды и неустранение нарушений после применения двух предыдущих штрафных санкций».

ИА REGNUM напоминает, что в конце августа Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания Украины уже заявлял, что намерен обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала «НАШ» — последнего крупного оппозиционного телеканала страны. Тогда формальным поводом для обращения в суд стали высказывания в эфире бывшего депутата Верховной рады, главы Коммунистической партии Украины (КПУ) Петра Симоненко.

В «Слуге народа» поддержали такое решение, отметив, что за последние полтора года Нацсовет 14 раз применял санкции в отношении телеканала «НАШ», причем более десятка из них — из-за языка ненависти и разжигание вражды.