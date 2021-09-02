Архангельск, 2 сентября, 2021, 19:42 — ИА Регнум. В Архангельске могут установить памятник Никите Хрущёву. Как сообщил в соцсетях мэр города Дмитрий Морев, идею предложил архитектор Юрий Барашков.

Никита Хрущев

«Многие идеи Юрия Анатольевича смелые и даже провокационные. Например, он считает, что городу необходимо убрать часть памятников с набережной Северной Двины. А в Соломбале установить памятник Робинзону Крузо. Потому что действие романа заканчивается тем, что литературный герой прибывает в Архангельск. Еще одна предложенная архитектором идея — памятник Никите Хрущеву, решения которого сыграли большую роль в интенсивном развитии Архангельска в 60-е годы. Если жители поддержат, то можно работать в этом направлении», — написал Морев.

Напомним, Никита Хрущев посетил Архангельск 22 июля 1962 года. После его визита Совет Министров СССР принял важное для региона постановление «О развитии города Архангельска», благодаря которому в городе развернулось масштабное строительство — как жилищное, так и промышленное.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в Архангельске на благоустройство дополнительно выделили 175 млн рублей. На эти средства благоустраивают скверы в центре города, Соломбальском округе и в округе Майская горка.