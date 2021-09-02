Москва, 2 сентября, 2021, 23:31 — ИА Регнум. Северный Кавказ лидирует среди поклонников отдыха на природе, вслед за ним идут Карелия и озеро Байкал, а замыкает список Алтай, следует из исследования, проведенного сервисом путешествий OneTwoTrip, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Simon Турист

Северный Кавказ по праву занял первую строчку в топ-6 мест для отдыха на природе. 100% тех, кто побывал здесь не пожалели о своем решении. Из преимуществ локации туристы называли хорошую экологию, климат, живописную природу, широкие возможности для занятий спортом. Минус также известен и присущ другим частям страны — неразвитость сервисной инфраструктуры.

Немного отстающая от курортов Кавказа Карелия также запомнилась отдыхающим красотой природы, возможностями для активного досуга, вкусной едой. Из минусов можно отметить проблемы с поиском жилья, и кафе, в которых можно поесть вкусную карельскую еду.

Буквально всех побывавших на Байкале озеро впечатлило красотой своей природы, многим понравилась еда и предлагаемый досуг. Но опять же туристы столкнулись с недостатком жилья и точек общепита, а некоторые посчитали, что в локации неблагополучно с экологией.

Замыкающие список Крым, Краснодарский край и Алтай испытывают ровно те же трудности, что и прочие туристические места страны.

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