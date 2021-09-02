Курган, 2 сентября, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В Курганской области модернизируют бальнеологический грязевый курорт «Озеро Медвежье». Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Шалин Озеро

Здесь построят три современных коттеджа площадью 100 кв. м каждый. Первых гостей в них планируют принять летом 2022 года. В 2021 году в стройку вложат 100 млн рублей.

Отмечается, что на озере Медвежье уже почти 100 лет успешно лечат болезни костно-мышечной и пищеварительной систем, бесплодие, псориаз, нейродермиты и другие заболевания. Целебные свойства озера Медвежье, сравнимые со свойствами Мёртвого моря в Израиле, ежегодно привлекают сюда около 4,5 тысячи отдыхающих.