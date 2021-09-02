Магнитогорск, Челябинская область, 2 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области выявлен очередной на Урале факт фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщает областной главк МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

Под подозрение попал горожанин 1958 года рождения. Он прописал восьмерых иностранцев. При этом намерения фактически предоставить это жильё им у него не было.

Теперь иностранцев предстоит снимать с регистрационного учёта. А предприимчивому южноуральцу грозит до трёх лет заключения.