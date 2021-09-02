* ФБК — запрещённая в России организация

Москва, 2 сентября, 2021, 19:28 — ИА Регнум. Требование прекратить распространение приложения ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направил Роскомнадзор компаниям AppStore и Google Play, сообщили 2 сентября в пресс-службе ведомства.

Алексей Дудник, ИА Красная весна Роскомнадзор

Отмечается, что Apple Inc и Google LLC уже направлены соответствующие заявления. Это требование основано на требовании Генпрокуратуры РФ.

Если компании не выполнят его, им грозит административную ответственность, согласно статье 13.41 КоАП РФ. Кроме того, невыполнение этого требования, отмечает Роскомнадзор, может рассматриваться российской стороной как вмешательство этими компаниями в выборы, которые пройдут в России 17−19 сентября.