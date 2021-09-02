Москва, 2 сентября, 2021, 19:24 — ИА Регнум. ***

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Речь на Круглом столе на тему «Решающий вклад СССР и Китая в Победу над милитаристской Японией» (2 сентября, ИА REGNUM)

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Уважаемый главный редактор Модест Алексеевич Колеров, уважаемый доктор исторических наук Анатолий Аркадьевич Кошкин, коллеги и друзья:

Добрый день! Я очень рад принять участие в сегодняшнем круглом столе. Спасибо информационному агентству REGNUM за организацию такого важного мероприятия.

Завтра годовщина победы китайского народа в Войне сопротивления японским захватчикам, а также в мировой антифашистской Войне.

Этот день необходимо запомнить навсегда.

76 лет назад, после 14 лет кровопролитных сражений, китайский народ нанёс поражение жестоким японским милитаристам, одержав великую победу в Войне сопротивления японским захватчикам и объявив о полной победе в мировой антифашистской Войне.

Это самая продолжительная, масштабная и кровопролитная национально-освободительная борьба китайского народа против иностранного нашествия за весь период новой истории.

Китайская нация, которая понесла колоссальные жертвы — более 35 миллионов человек, уничтожила 1,5 миллиона японских солдат, что составило приблизительно 70% всех потерь японской армии во Второй мировой войне. Она поддержала главное поле битвы мировой антифашистской войны на Востоке и внесла в её победу огромный вклад.

Оценивая вклад Китая в войну сопротивления Японии, лидер СССР Сталин как-то сказал, что только когда руки и ноги японских агрессоров будут захвачены в оковы, в то время как немецкие захватчики нападают на нашу страну, нам удастся избежать боевых действий на два фронта.

За время Второй мировой войны партии и народы Китая и СССР путём потери жизней и крови выковали несокрушимую дружбу.

В начале Войны сопротивления Японии СССР был единственной страной, предложившей прямую военную помощь Китаю.

Советский Союз направил в Китай более 5 тысяч военных советников и экспертов, помогавших провести военную подготовку Китая, многие из них принимали непосредственное участие в боевых действиях.

В поздний период Войны сопротивления Советский Союз направил войска для разгрома Квантунской армии Японии, что сыграло важную роль в окончательной победе над японскими фашистами и капитуляции Японии.

Чтобы выразить своё почтение и дань памяти советским героям, павшим в битвах, китайское правительство построило 70 военно-мемориальных объектов СССР, куда каждый год приезжает большое количество граждан Китая и потомков героев Советского Союза, чтобы отдать дань памяти.

Китайский народ никогда не забудет искреннюю помощь советского народа.

Вторая мировая война стала беспрецедентной катастрофой в истории человечества.

Китай и СССР, ставшие главными театрами военных действий в Азии и Европе, понесли огромные жертвы и заплатили высокую цену, совершив великий подвиг ради спасения судьбы человечества и защиты мира во всем мире.

Однако в последние годы в мире непрерывно звучат заявления и совершаются поступки, умаляющие результаты Победы во Второй мировой войне, злонамеренно искажающие и фальсифицирующие историю мировой войны против фашизма.

Некоторые политиканы идут против истории, открыто отрицая и даже оправдывая бесчеловечные акты агрессии японского милитаризма, ведут себя позорно и бесчестно в таких вопросах, как посещение храма Ясукуни, Нанкинская резня, «женщины для утешения» и переписывание учебников истории.

Также часто предпринимаются попытки переписать историю Второй мировой войны в Европе, чтобы обесценить решающую роль и вклад Советского Союза в разгром фашизма и нацизма.

Это серьёзный вызов для человеческого благоразумия и международного правосудия.

Твердая память о прошлом — лучший советчик для будущего.

На сегодняшний день китайско-российские отношения стали примером двусторонних отношений крупных держав с высочайшей степенью взаимного доверия, уровнем сотрудничества и стратегической ценностью.

Будучи главными странами-победительницами во Второй мировой войне и постоянными членами Совета Безопасности ООН, Китай и Россия должны совместно отстаивать историческую правду, противостоять циничным действиям приукрашивания милитаризма, пресекать многочисленные замыслы по изменению истории, ни в коем случае не допускать исторического опровержения агрессии.

Необходимо совместно отстаивать человеческое достоинство, осуждать злодеяния агрессора, препятствовать повторению данной трагедии, никоим образом не допускать каких-либо послаблений в этом вопросе, препятствовать неуместным попыткам о снятии исторической ответственности. Необходимо совместно отстаивать итоги Второй мировой войны, сохранять беспристрастность и справедливость на международном уровне, ни при каких обстоятельствах не позволять кому-либо оспаривать итоги и международный порядок послевоенного периода.

Хотел бы воспользоваться данной возможностью, чтобы выразить свою благодарность экспертам и учёным, которые привержены сохранению итогов Второй мировой войны и укреплению дружбы между Китаем и Россией.

Надеюсь, что все всегда будут стоять на стороне достоверности истории, оказывать ещё большую интеллектуальную и практическую поддержку для поддержания достоверного исторического подхода к Второй мировой войне и международной беспристрастности и справедливости, чтобы наши будущие поколения всегда извлекали уроки из истории и создавали прекрасное будущее.

Спасибо всем!

Чжу Вэньбинь — военно-морской атташе Посольства КНР в России