Махачкала, 2 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. В Дагестане объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом. Ожидается также что при грозе шквалистый ветер усилится до 20−25 м/с. Об этом жителей республики предупредила пресс-служба регионального управления МЧС.

U.S. Air Force После ливня

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«По данным Росгидромета в отдельных районах Дагестана со 2 по 3 сентября местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20−25 м/с», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Предупредили жителей и о том, что из-за сильных ливней может резко подняться уровень воды в реках, а в горах возможен сход селей малого объема. Кроме того, в ближайшие 2−3 часа в прибрежных районах Каспия ожидается усиление северо-западного ветра до 15−20 м/с.

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