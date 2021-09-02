Москва, , 19:23 — REGNUM Чрезмерный сдвиг общественного внимания на европейский театр военных действий во Второй мировой войне сыграл на руку западной пропаганде. Об этом 2 сентября заявил доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

Владимир Павленко Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Недостаток внимания к военной истории в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаёт западным историкам благоприятные условия для перетягивания одеял», — заявил Павленко.

«Усилия были сосредоточены на том, чтобы показать, будто бы американские вооружённые силы сыграли решающую роль в победе на Тихом океане, несопоставимую с роль Советского Союза. В том числе именно здесь надо искать корни преувеличенных представлений о влиянии ядерных ударов, нанесённых по Хиросиме и Нагасаки», — указал он.

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