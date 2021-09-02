Киев, 2 сентября, 2021, 19:18 — ИА Регнум. Калушская ТЭЦ на Западной Украины остановила работу из-за отсутствия угля, сообщил 2 сентября народный депутат Рады Михаил Бондарь.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Депутат уточнил, что это государственная ТЭЦ в Ивано-Франковской области.

«Причина остановки — отсутствие угля. Склады пустые, средств на покупку угля у энергетиков нет. Более 600 работников могут оказаться без работы», — отметил Бондарь.

Кроме того, подчеркнул парламентарий, город Калуш с населением около 6 тыс. человек рискует накануне отопительного сезона остаться без света и тепла. Также под угрозой и промышленное производство в городе, которое зависит от работы ТЭЦ — а проблемы приведут к социальной катастрофе.

Депутат потребовал от власти немедленно вмешаться в ситуацию и не допустить простоя теплоэлектроцентрали. Он заявил, что правительство уже довело до банкротства государственные шахты, а теперь на грани краха целые энергетические предприятия, от которых напрямую зависит благополучие десятков тысяч семей.

ИА REGNUM напоминает, что накануне эксперты заявили — из-за проблем с накоплением угля Украина может оказаться в ситуации, когда без импорта из России и Белоруссии пройти осенне-зимний период будет невозможно в принципе.

По состоянию на конец августа на складах ТЭС Украины находилось 720 тыс. тонн угля, что в 2,2 раза меньше, чем предусмотрено утвержденным министерством энергетики графиком накопления топлива.