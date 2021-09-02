Химки, Московская область, 2 сентября, 2021, 19:07 — ИА Регнум. 2 сентября по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского Футбольного Союза (КДК РФС) 24-летний российский центральный защитник подмосковных «Химок» Илья Камышев получил двухматчевую дисквалификацию. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

ФК «Химки»

Илья Камышев пропустит матчи седьмого и восьмого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги. «Химки» не смогут рассчитывать на Камышева в матчах со «Спартаком» и «Уфой».

Илья Камышев выступает за «Химки» с 1 июля 2021 года после перехода из «Чертаново» на правах свободного агента. Текущее соглашение защитника с «Химками» рассчитано до середины 2024-го года.

В текущем сезоне Камышев принял участие в пяти матчах внутреннего чемпионата, в которых получил одну желтую и одну красную карточки.