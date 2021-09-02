Вашингтон, 2 сентября, 2021, 19:04 — ИА Регнум. Число погибших из-за урагана «Ида» жителей американских штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк достигло 22, передаёт 2 сентября NBC News.

Цитата из к/ф «Ураган над Ямайкой». реж Александр Маккендрик. 1965. Великобритания Ветер и дождь

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Так, в Нью-Джерси погибли 14 человек, а в Нью-Йорке — восемь. Жертвами стали люди, оказавшиеся в зоне подтопления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распространил информацию о введении режима ЧС в городе из-за наводнений.