Екатеринбург, 2 сентября, 2021, 19:03 — ИА Регнум. 2 сентября «Урал» объявил о переходе 24-летний российского флангового защитника Лео Гогличидзе из «Краснодара» на правах годичной аренды. В арендном соглашении, согласно данным портала transfermarkt, не предусмотрена опция выкупа футболиста клубом из Екатеринбурга.

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В прошедшем сезоне воспитанник «Краснодара» выступал в Футбольной Национальной Лиге за «Чайку». В 23-х матчах чемпионата защитник забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее Гогличидзе выступал за «Нижний Новгород» также на правах аренды.

На данный момент «Урал», набрав лишь два очка после шести первых туров, занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги 2021/22.