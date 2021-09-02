Архангельск, 2 сентября, 2021, 19:00 — ИА Регнум. За последние сутки в Архангельской области число больных ковидом пополнили 257 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Среди новых заболевших — 82 архангелогородца, 51 северодвинец, 20 жителей Коряжмы, 17 жителей Онежского района, 16 — Холмогорского, 15 — Каргопольского, 13 — Вельского, 10 — в Коношского. Новые случаи заболевания зарегистрированы также в Котласе, Мирном, Ленском, Вилегодском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 18 985 человек.