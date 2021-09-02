Санкт-Петербург, 2 сентября, 2021, 18:58 — ИА Регнум. 31-летний центральный полузащитник каталонской «Барселоны» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Миралем Пьянич отклонил контрактное предложение санкт-петербургского «Зенита». Об этом 2 сентября сообщила испанская газета Mundo Deportivo.

Juventus.com Миралем Пьянич

Ранее из «Барселоны» в «Зенит» перешел уже 24-летний нападающий сборной Бразилии Малком. Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Миралем Пьянич принял участие в 28-ми матчах «Барселоны» во всех турнирах, в которых получил три желтые карточки. Результативными действиями босниец отметиться не смог.

Текущее соглашение Пьянича с «сине-гранатовыми» рассчитано до конца сезона 2023/24.

Ранее сообщалось, что Пьяничем, помимо «Зенита», интересуются клубы из турецкой Суперлиги.