Сургут, Югра, 2 сентября, 2021, 18:57 — ИА Регнум. Власти Югры и министр обороны РФ Сергей Шойгу договорились о выступлении пилотажной группы «Русские витязи» 18 сентября в Сургуте и Нижневартовске. Об этом сообщила 2 сентября губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Mil.ru Пилотажная группа «Русские витязи»

«Мы обязательно проведём встречи со школьниками, студентами, познакомим с авиационной техникой нашу молодёжь», — пообещал командир пилотажной группы «Русские Витязи» Андрей Алексеев.

Школьников Югры 18 сентября ждут экскурсии на аэродромы, уроки мужества, автограф-сессии с участниками легендарной пилотажной группы.