Москва, 2 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. 2 сентября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что «Локомотив» согласовал с ЦСКА переход 21-летнего российского центрального опорного полузащитника Константина Марадишвили. Сумма трансфера составит 7 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Марадишвили в 2,5 миллиона евро.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Марадишвили забивает в ворота Урала

В прошедшем сезоне воспитанник «красно-синих» принял участие в 26-ти матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Ранее из ЦСКА в «Локомотив» перешел фланговый атакующий защитник Наир Тикнизян. «Железнодорожники» заплатили «армейцам» 4 миллиона евро за контракт Тикнизяна.

На позиции центрального полузащитника в составе ЦСКА после ухода Марадишвили смогут сыграть лишь Максим Мухин, Ильзат Ахметов, Алан Дзагоев, Кристиян Бистрович, Иван Обляков и Эмиль Бохинен.