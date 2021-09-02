Москва, 2 сентября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. 2 сентября голкипер донского «Ростова» и сборной России по футболу Сергей Песьяков покинул расположение национальной команды. Об этом сообщила пресс-служба Российского Футбольного Союза (РФС).

Андрей Пронин ИА REGNUM Гильерме

Сообщается, что Песьяков покинул расположение сборной из-за того, что после матча со сборной Хорватии ситуация с первым номером в сборной стала более-менее понятной. Также тренер вратарей Виталий Кафанов сообщил, что остальные вратари останутся до конца текущего сбора.

1 сентября сборная России в Москве на стадионе «Лужники» в рамках четвертого тура отборочного турнира к Чемпионату Мира 2022 сыграла вничью со сборной Хорватии. Основное время противостояния завершилось со счетом 0:0. Все 90 минут ворота сборной России защищал голкипер «Локомотива» Гильерме.