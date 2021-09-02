Белград, 2 сентября, 2021, 18:50 — ИА Регнум. Тропические температуры, без дождя в течение почти всего лета, снизили урожайность картофеля в Сербии на 50−70 процентов даже районах с традиционно наибольшим урожаем, в Иванице и Чачаке, заявили 2 сентября производители этой сельскохозяйственной культуры, пишет издание Politika.

Pixabay.com Картофель

Душко Димитриевич из села Брезова около Иваницы рассказал, что в этом году в этом районе на высоте 1000 метров наблюдались беспрецедентные температуры 32 и 34 градуса по Цельсию, сопровождаемые горячими южными ветрами и отсутствием утренней росы.

«В этом году урожайность сократится более чем вдвое, в отличие от прошлого года, когда у меня осталось непроданных 15 тонн. Многие производители кормили коров и овец картофелем, и у меня все еще есть прошлогодний картофель, который я отдаю овцам, и я бросил 40 мешков в лес», — сказал Димитриевич.