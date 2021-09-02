Киев, 2 сентября, 2021, 18:54 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 сентября, провел в Вашингтоне встречу с членами украинской «группы поддержки» в Конгрессе США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции

Согласно информации пресс-службы офиса президента, Зеленский отметил действенную двухпартийную и двухпалатную поддержку в Конгрессе США, «которая является важной основой стратегического партнерства и базируется на общих ценностях и долгосрочных интересах».

«Мы продолжаем отстаивать общие с Соединенными Штатами демократические ценности и заинтересованы в выводе стратегического партнерства на качественно новый уровень», — сказал он.

Зеленский ознакомил представителей Конгресса с реформами, которые внедряются на Украине.

Как уточняет пресс-служба, отдельной темой для диалога стала проблематика безопасности, связанная с реализацией Россией проекта «Северный поток — 2».

«Санкционное давление на этот проект должно быть сохранено. Только санкции США в отношении «Северного потока — 2» могут стимулировать РФ к договоренностям и их соблюдению», — заявил Зеленский.

Пресс-служба не уточняет, что ответили на это заявление собеседники президента Украины.

ИА REGNUMнапоминает, что ранее Зеленскийпо итогам переговоров с президентом США Джо Байденом заявил прессе, что США пообещали ввести санкции против газопровода «Северный поток — 2», если его запуск спровоцирует небезопасную ситуацию для Украины с точки зрения энергетики.