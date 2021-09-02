Москва, 2 сентября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Историк Евгений Понасенков высказался об эпатажной свадьбе рэпера Моргенштерна. Об этом 1 сентября сообщило издание «5 канал».

Ивторов Евгений Понасенков и Андрей Николаевич Сахаров

Понасенков назвал рэпера и его окружение «маргиналами», о которых даже не стоит говорить. «Ясно, что люди без ума, без культуры пытаются как-то выпендриться, чтобы на них обратили внимание… Они разрушают эстетику, и как раз это формирует нашу несчастную эпоху. Но мы должны себя уважать и просто игнорировать этот шлак», — считает историк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 августа 2021 года Моргенштерн и Дилара Зинатуллина поженились. Ведущей их свадьбы стала журналистка Ксения Собчак.