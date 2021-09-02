Киев, 2 сентября, 2021, 18:39 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины задержала чиновника одного из управлений городского совета Полтавы, сообщила вечером 2 сентября пресс-служба ведомства.

Obozrevatel.ua СБУ

Также по результатам обысков задержан местный депутат. Силовики подозревают задержанных в организации схемы поборов с местных предпринимателей за выдачу разрешительных документов на строительство и благоустройство.

В СБУ отмечают, что стоимость разрешительных документов для одного из предпринимателей злоумышленники оценили в $5 тыс. Оперативники задержали депутата во время получения части этой суммы.

Должностному лицу и депутату в ближайшее время планируется объявить о подозрении.

ИА REGNUM напоминает, что в августе в Харьковской области Украины ликвидировали крупную банду, которая облагала «данью» местных бизнесменов. Как оказалось, ведущие роли в этой банде играли местные националисты радикальной патриотической партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).