Базарак, 2 сентября 2021, 18:38 — REGNUM Афганскую провинцию Панджшер талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атакуют вместе с террористами группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт 2 сентября Al Arabiya.
Уточняется, что боевики присоединились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые пытаются взять под контроль Панджшер, занятый Фронтом национального сопротивления Афганистана.
Напомним, пытаясь завладеть Панджшером, за последние двое суток были убиты 350 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 35 попали в плен к ополченцам.
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