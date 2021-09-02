Вашингтон, 2 сентября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Певица Рианна выпустила новую коллекцию нижнего белья собственного бренда Savage x Fenty. О выходе линейки она сообщила 1 сентября в личном Instagram-аккаунте.

DoD News Рианна

https://www.instagram.com/p/CTRAbM_rmVv/

Коллекция нижнего белья Рианны называется #UXTRA. Пользователи оценили новую линейку, однако многие из них также отметили, что артистка уже давно не выпускала песен в отличие от косметических средств и предметов одежды.

«А где новая музыка?» — спрашивает lucas.czepzki.

«Единственное, что нам нужно, это твой новый альбом», — пишет daniloclozano.

«А как насчет нового альбома?!» — прокомментировал timmyotoole86.

ИА REGNUM напоминает, что Рианна анонсировала новый альбом ещё в 2017 году. В 2019 году артистка сообщила, что пластинка готова, однако её выход был отложен.