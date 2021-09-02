Сараево, 2 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Интерес к сезонным работникам из Боснии и Герцеговины в течение многих лет был огромным в странах региона, особенно в Хорватии и Черногории, и наибольший спрос в летний сезон был на работников гостиничного сектора, пишет портал clix. ba

Pixabay.com Кухня ресторана

Однако пандемия также изменила эту тенденцию, и многочисленные запреты отразились на том факте, что спрос намного ниже, чем в годы до пандемии.

Это подтвердили представители порталов BoljiPosao.com и MojPosao. ba, которые занимаются посредничеством при трудоустройстве.

«В этом году почти не было рекламы сезонных вакансий. Сравнивать цифры с прошлым годом нереально из-за пандемии, но по сравнению с позапрошлым годом количество сезонных объявлений резко сократилось», — говорят они.

BoljiPosao.com также зафиксировал резкое падение количества опубликованных рекламных объявлений в течение летнего сезона, который подходит к концу.

Что касается зимнего сезона, в предыдущие годы был большой спрос на сезонных рабочих на привлекательных горнолыжных курортах в Швейцарии, Австрии, Италии, а также в горах Боснии и Герцеговины.

Но прогнозы на зимний сезон 2021/22 пока никто не делает.