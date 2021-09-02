Калуга, 2 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша принял сегодня, 2 сентября, участие в заседании Совета ректоров вузов региона. Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в мероприятии также участвовали министр образования и науки области Александр Аникеев, депутат Государственной думы РФ Геннадий Скляр, глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова, глава городского самоуправления Обнинска Геннадий Артемьев, руководители образовательных учреждений. В ходе заседания состоялись выборы председателя Совета ректоров. Александр Аникеев внес на рассмотрение кандидатуру руководителя национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимира Шевченко. Владимир Шевченко — выпускник НИЯУ МИФИ. Более десяти лет работал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы. В 2010—2021 годах занимал различные руководящие должности в национальном исследовательском центре «Курчатовский институт». В 2014—2019 годах возглавлял Научно-координационный комитет НИЦ «Курчатовский институт» по сотрудничеству Российской Федерации с ЦЕРН. Доктор физико-математических наук, автор и соавтор более 200 научных работ.

Пресс-служба правительства Калужской области Заседание Совета ректоров вузов Калужской области 02.09.21

Кандидатура Владимира Шевченко была поддержана единогласно. Основной темой заседания совета стали результаты приема в вузы, расположенные на территории региона, в текущем году. Открывая заседание, Владислав Шапша отметил, что в 2021 году в высшие учебные заведения области поступило около 20 тысяч студентов. «Это наш главный интеллектуальный, творческий, деловой потенциал. Предварительные итоги приемной кампании подтверждают, что наши вузы востребованы благодаря тому, что предлагают современные технологии и методики обучения. Открываются новые специальности, новые возможности для получения практических навыков, ну и, конечно, у выпускников наших вузов нет проблем с трудоустройством», — сказал он.

По мнению губернатора, в сфере высшего образования очень важно сохранить высокое качество подготовки специалистов как для экономики, так и для социальной сферы. «Вчера на встрече со школьниками президент России Владимир Путин еще раз подтвердил, что большая часть новых бюджетных мест в вузах будет отдана регионам. И нам нужно активно выявлять способных детей, сотрудничать со школами, повышать престиж специальностей, которые не пользуются популярностью у абитуриентов, но востребованы на рынке труда», — подчеркнул он.

По информации Александра Аникеева, в 2021 году Минобрнауки России скорректировало порядок приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, учитывая особенности ситуации. Для вузов стал обязательным приём документов в электронной форме. У абитуриентов появилась возможность внести изменения в заявление о приеме или подать второе заявление, в том числе, по другой специальности. Вузы установили вступительные испытания по нескольким предметам по выбору абитуриентов и самостоятельно определили вступительные испытания для абитуриентов, поступающих на базе среднего профессионального и высшего образования. Еще одной очень важной особенностью приемной кампании 2021 года стало упрощение процедуры зачисления по программам бакалавриата и специалитета на бюджетные места по очной форме обучения. По мнению министра, приемную кампанию 2021 года в вузы, расположенные на территории Калужской области, можно считать успешной.

В новом учебном году в области образовательную деятельность по программам высшего образования продолжат 10 вузов. По сравнению с 2020 годом количество бюджетных мест по очной форме обучения возросло почти на 300. Всего в 2021/22 учебном году выделено 2 243 бюджетных места, очные бюджетные места получат 1934 человека.

Конкурс среди абитуриентов вырос и количественно, и качественно. Почти на все направления подготовки увеличился проходной балл. Конкурс в среднем составил пять заявлений на одно бюджетное место. Самый высокий — в Калужском институте (филиале) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) — 12 заявлений на одно место. Увеличилось число «высокобалльников». Наибольшее количество студентов, поступивших на первый курс очного отделения с высокими баллами единого государственного экзамена, в КГУ им. К.Э. Циолковского — 145 человек, в ИАТЭ НИЯУ МИФИ — 137 человек, в КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана — 105 человек. В среднем по вузам, расположенным на территории области, более 30% абитуриентов являются жителями других регионов, увеличивается число иностранных студентов. Руководители вузов проинформировали губернатора о результатах приемной кампании в своих образовательных учреждениях. Состоялся обмен мнениями.

Подводя итог, Владислав Шапша отметил необходимость изменения процедуры целевого набора в вузы. По мнению губернатора, она должна стать более открытой.

«Мне кажется, сегодня достаточно непрозрачная схема выбора целевиков. Это неправильно. Мы лишаем многих ребят шансов получить это направление. Кто-то не знает об этом, кто-то не знает, как к этому подступиться. Я предлагаю на следующий год сделать схему прозрачной, объявить конкурс на выдачу целевых направлений, и таким образом, устранить ту несправедливость, которая сегодня существует. Мне кажется, более мотивированные люди должны прийти, и возможности эти должны быть предоставлены в равной степени всем жителям Калужской области», — сказал он.