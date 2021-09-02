Тамбов, 2 сентября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Никитин сегодня, 2 сентября, побывал с рабочим визитом в Мичуринске и Мичуринском районе, где оценил результаты реконструкции и ремонтных работ образовательных учреждений, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в школе № 1 в Мичуринске

Губернатор посетил одно из центральных и старейших общеобразовательных организаций наукограда Мичуринска — школу № 1. В 2021 году в этой школе за парты сели 853 юных мичуринца, 142 из них — первоклассники. Комплексное обновление здания школы стартовало в 2020 году. В ходе рабочей поездки глава региона оценил результаты проделанной работы.

На ремонт здания школы, которая в этом году отметила 85-летний юбилей, было направлено около 100 млн рублей. Здесь заменили кровлю, коммуникации, установили новые окна, отремонтировали классные комнаты и кабинеты, полностью реконструировали спортивный зал. Преобразилась и пришкольная территория. Уложена тротуарная плитка, установлены скамейки, тематический арт-объект, организованы цветочные клумбы. За зданием школы появились спортивная площадка и тренажеры для занятий юных мичуринцев.

Александр Никитин прошёл по кабинетам школы, пообщался с педагогами и учениками. Он высоко оценил результаты преображения школы. Каждый ее кабинет теперь удивляет своим уникальным дизайном интерьера. Его изюминкой стало «Дерево достижений»: по задумке педагогического коллектива ветви нарисованного дерева украсили самые значимые награды учреждения за годы его существования.

Кроме того, глава региона принял участие в открытии спортзала в школе села Глазок Мичуринского района. Начало этого учебного года для жителей этого села стал по-настоящему долгожданным и особенным, ведь к зданию их школы пристроили спортивный зал.

История здания Глазковской школы — особая. Раньше в нем располагался детский сад. Здесь провели реконструкцию, и в 2009 году его полноправными хозяевами стали школьники. В здании расположился Глазковский филиал имени Героя Советского Союза Н.Н. Шерстова Кочетовской средней общеобразовательной школы. Во время реконструкции запланировали сделать пристройку помещения под спортивный зал. Однако тогда средства были выделены только на строительство школы — спортивный зал не был построен. А местным мальчишкам и девчонкам он был очень нужен, потому что в пределах транспортной доступности у них нет спортивных объектов.

«Региональная власть не могла пройти мимо многочисленных обращений жителей села, ко мне с этой просьбой обращалась и глава Мичуринского района Галина Шемонаева. Конечно, обещания нужно выполнять, поэтому спортивный зал был построен. И я вижу, как сегодня горят глаза ребят, как жители рады этому залу», — сказал Александр Никитин.

В ходе реконструкции были произведены масштабные строительные работы: выложены кирпичом стены спортзала, вставлены окна, покрыта кровля, залит пол, подведены коммуникации, выложены и оштукатурены перегородки, благоустроена прилегающая территория, установлены скамьи, разбиты клумбы, выделен участок земли для проведения практических работ по предмету «Биология». На эти цели из областного бюджета выделено более 18 млн рублей. Из муниципального добавили чуть больше 2 млн рублей на приобретение спортивного инвентаря и мебели.