Челябинск, 2 сентября, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Челябинске четыре женщины обвиняются в мошенничестве с материнским капиталом. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Credits-helps.ru Материнский капитал

По данным полиции, преступная деятельность велась в 2014 — 2016 годах. Соучастницы искали женщин, имеющих право распоряжаться материнским капиталом, а затем заключали с ними фиктивные договоры о получении займа на строительство либо покупку жилья. После этого они направляли в уполномоченную организацию документы для получения компенсации.

Деньги они получали через подконтрольные фирмы и забирали себе. Размер ущерба превысил 3 млн рублей. Соучастницам вменяют восемь преступных эпизодов. Организатор группы уже отправлена под суд.