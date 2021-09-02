Тамбов, 2 сентября, 2021, 18:27 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин провёл урок науки в центре цифрового образования детей «IT-куб.Мичуринск», сообщили ИА REGNUM Новости в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в центре цифрового образования детей «IT-куб.Мичуринск»

Национальный проект «Образование» дает возможность профессионально заниматься программированием и информационными технологиями школьникам не только областного центра, но и других городов и населенных пунктов Тамбовской области. 1 сентября во втором по величине городе региона открылся центр цифрового образования «IT-Куб. Мичуринск». В нем будут учиться 400 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Ежегодно в образовательных событиях, проводимых центром, задействуют более 1,5 тыс. обучающихся.

Сегодня, 2 сентября, главе администрации Тамбовской области, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Александру Никитину представили возможности этой образовательной площадки. Он ознакомился с проектами детей, поделился своими мыслями о применении современных технологий на уроке науки.

«Очень хорошо, что в Тамбовской области появляются такие современные образовательные объекты. Ребята здесь освоят современные IT-технологии, разберутся в особенностях виртуальной реальности и искусственном интеллекте. Эти знания сделают из наших учеников востребованных специалистов», — сказал Александр Никитин.

Он интересовался у ребят, кем они хотят стать в будущем, рассказывал о научном потенциале и возможностях тамбовского края.

Глава региона подчеркнул, что Тамбовская область и дальше будет активно участвовать в реализации национального проекта «Образование». А, значит, появятся новые инновационные образовательные центры, продолжится ремонт и строительство школ, оснащение уже имеющихся современным оборудованием.

Отметим, что мичуринский IT-куб стал вторым центром, построенном в Тамбовской области по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Он создан на базе школы № 5 НТЦ имени И. В. Мичурина. Общая стоимость проекта составила 13,3 млн рублей, из которых 11,5 млн рублей — средства федерального бюджета.

В IT-кубе детей обучат компетенциям, которыми должны обладать молодые специалисты XXI века: коммуникативность, креативность, критическое мышление и командная работа. В этом им поможет команда высокопрофессиональных педагогов центра. Обучение будет бесплатным. Юные программисты под руководством сертифицированных педагогов дополнительного образования могут освоить ряд востребованных направлений. Это кибергигиена и большие данные, VR/AR — разработка, программирование роботов, системное администрирование, программирование на Python, мобильная разработка.

Интеллектуальными партнерами центра являются ПАО «Сбербанк России», ООО «Центр информационных технологий» г. Мичуринск, Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина, Тамбовский государственный технический университет, Мичуринский государственный аграрный университет, Институт повышения квалификации работников образования.

Власти подчёркивают, что центр «IT-куб» станет эффективной площадкой сетевого взаимодействия, методической поддержки педагогов центров образования «Точка роста» сельской местности и малых городов, школьных технопарков «Кванториум» по программам дополнительного образования детей.