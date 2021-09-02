Москва, 2 сентября, 2021, 18:34 — ИА Регнум. Без военных действий СССР против Японии, Вторая мировая война продолжалась бы ещё по крайней мере год даже после падения фашистской Германии. Об этом 2 сентября заявил профессор Военного университета, член научного совета РВИО Вячеслав Зимонин на круглом столе «Решающий вклад СССР и Китая в победу над милитаристской Японией» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Профессор Военного университета, член научного совета РВИО Вячеслав Зимонин

«Несмотря на наличие у США атомного оружия, война на востоке могла затянуться ещё на год-полтора, а то и два. А по оценкам генерала Макартура, главнокомандующего союзными войсками вдоль Тихого океана, без Советского Союза война продлилась бы 5−7 лет. Что будет стоить 1,5 млн солдат и офицеров союзных войск и 10 млн японцев», — заявил Зимонин.

«Причём это далеко не исчерпывает число бед, которое бы внесла война странам АТР, в том числе Китаю, потерявшему за 14 лет непрерывной японской агрессии около 35 млн человек», — продолжил он.

По его словам, непосредственная подготовка советских войск к войне с Японией развернулась, когда Красная армия только готовилась нанести решающий удар по фашистской Германии.

«В отличие от ряда европейских стран, павших к ногам гитлеровцев, Китай не покорился захватчикам. Представьте себе, что было бы в противном случае? Это была бы совершенно другая Вторая мировая война. Но Китай выдержал. Хотя, несмотря на это и значительную многолетнюю помощь со стороны Советского Союза, ситуация для Китая оставалась весьма сложной», — подчеркнул историк.