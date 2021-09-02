Москва, 2 сентября 2021, 18:22 — REGNUM Украина уже несёт большие потери, пытаясь натравливать США на Россию, сообщила 2 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российский дипломат перечислила те последствия, которые уже заметны: дисфункция украинского государства, потеря Украиной национальных интересов, подмена интересов и функций собственного государства интересами и функциями США.
Кроме того, украинцы лишились своей «исторической идентификации», добавила Захарова.
Напомним, встреча 1 сентября в Вашингтоне президентом США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского была во многом посвящена антироссийским чаяниям Киева.
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