Москва, 2 сентября, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Украина уже несёт большие потери, пытаясь натравливать США на Россию, сообщила 2 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Отсутствие самостоятельной политики

Захарова «Использование Вашингтоном Киева в качестве антироссийского орудия может привести к весьма предсказуемым и печальным [для Украины] последствиям».

Российский дипломат перечислила те последствия, которые уже заметны: дисфункция украинского государства, потеря Украиной национальных интересов, подмена интересов и функций собственного государства интересами и функциями США.

Кроме того, украинцы лишились своей «исторической идентификации», добавила Захарова.

Напомним, встреча 1 сентября в Вашингтоне президентом США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского была во многом посвящена антироссийским чаяниям Киева.