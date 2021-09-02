Подгорица, 2 сентября, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Финансовый директор новосозданной авиакомпании Air Montenegro Небойша Вуксанович заявил 2 сентября журналистам, что для авиакомпании не представляется возможным завершить этот год «положительно».

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Отвечая на вопрос, была ли достигнута заявленная цель компании быть самоокупаемой, то есть работать без поддержки государства, Вуксанович сказал:

«Первый год — это год инвестиций, и вполне нормально сначала инвестировать, а после определенных моментов быть самодостаточным. На этот год прогноз не может быть положительным, потому что, когда вы начинаете бизнес, вы должны предоставить определенные средства», — сказал он.

«Мы планировали быть прибыльными и удовлетворить потребности рынка. Первым пунктом назначения был Белград, а затем мы открыли Баня-Луку, Любляну, Франкфурт, Стамбул, а затем несколько чартерных рейсов. Я думаю, что мы полностью достигли своей цели», — добавил Вуксанович.

По его словам, важно знать, что окончательные результаты будут видны только через определенный период. Первые годы основания компании — это в основном инвестиции.

Вуксанович заявил, что получено на 30 процентов больше дохода, чем планировалось.